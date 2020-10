Feuer in Kinderzimmer: Hausbesitzer wurde verletzt

Aus bisher noch ungeklärter Ursache (möglicherweise ein technischer Defekt an einem Endgerät) brach in einem Kinderzimmer im Obergeschoß eines Wohnhauses in Frankenmarkt ein Brand aus. Das Feuer breitete sich von dort im halben Obergeschossbereich aus und beschädigte mitunter das Dach. Zum Brandausbruchszeitpunkt befanden sich sechs Personen im Wohnhaus, die sich selbstständig in Sicherheit bringen konnten und aus dem Haus rannten. Der 63-jährige Besitzer versuchte danach den Brand zu löschen und lief nochmal zurück. Dabei erlitt er eine Rauchgasvergiftung und wurde mit der Rettung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die Brandursachenerforschung wird von einem Sachverständigen sowie einem Brandermittler der Polizei durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden am Wohnhaus, die genaue Höhe ist derzeit noch nicht bekannt.