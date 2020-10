Pamela Anderson hat wegen Pandemie zugenommen

Pamela Anderson enthüllte jetzt in der TV-Sendung „Lose Women“, dass sie sich „aufgedunsen“ fühlt, weil sie seit dem Lockdown im März Gewicht zugelegt hat. Und das, obwohl sie auf ihrer Familienranch in Kanada sogar ein privates Fitnesscenter hat. Die 53-Jährige: „Mir fällt es hier einfach schwer, mein Fitness-Programm wie zu Hause abzuspulen.“ Der einzige Vorteil an den Extrakilos: „Es wird hier im Winter sehr kalt und ich werde weniger frieren.“