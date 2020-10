„Kolibri“ wird zu Halloween zur halb nackten Nixe

In den Genuss der halb nackten Nixe kommt allerdings nur „Kolibris“ Freund. Sie hätten sich - „aufgrund der weltweit steigenden Corona-Fälle“ - nämlich dazu entschlossen, das Fest am 31. Oktober sehr romantisch zu feiern. „Zweisamkeit statt Party mit Freunden“, steht bei der Rapperin und ihrem Herzbuben also auf dem Programm.