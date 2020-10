Schützenhöfer will im Privatbereich eingreifen

Schützenhöfer hatte im „Kurier“-Interview laut über einen verfassungsrechtlich gangbaren Weg nachgedacht, um bei Verstößen gegen Corona-Regeln auch im Privatbereich eingreifen zu können - „für bestimmte Fälle, für bestimmte Zeiten“. „Die ÖVP will offenbar unter dem Corona-Deckmantel in die Privatwohnungen eindringen“, griff Kickl die Kanzler-Partei prompt an. Der Landeshauptmann sei ein „Fall für den Verfassungsschutz“.