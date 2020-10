FC Liefering gewinnt Schlager gegen SV Lafnitz

Der FC Liefering hat sich am Montag im Duell des Ersten mit dem Zweiten der 2. Liga durchgesetzt. Der Tabellenführer besiegte den SV Lafnitz mit 1:0 (0:0). Luka Sucic erzielte in der 87. Minute mit einem Distanzschuss das Goldtor für die „Jungbullen“, die mit zumindest zwei Punkten Vorsprung vorne bleiben. Blau Weiß Linz könnte mit einem Erfolg beim GAK am Montagabend Rang zwei von Lafnitz übernehmen.