Haslauer: „Krankenhäuser kurz vor Überlastung“

Das Contact Tracing in Salzburg sei bereits jetzt „an der Grenze“, so Haslauer am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Bei Kontaktpersonen der Kategorie zwei (Personen mit flüchtigem Kontakt zu Infizierten) sei man derzeit nicht mehr in der Lage, die Nachverfolgung innerhalb von ein bis zwei Tagen abzuwickeln.