Contact Tracing sorgt landesweit für Wirbel

Mit einer alarmierenden Nachricht ließ am Freitag die Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) aufhorchen. Durch die Entwicklung der Zahl der Neuinfektionen sei man an seine Kapazitätsgrenze gelangt, weshalb man die Kontaktnachverfolgung nicht mehr in vollem Umfang aufrechterhalten könne. Man konzentriere sich daher nun vorrangig auf Hochrisikogruppen, erklärte Rüscher.