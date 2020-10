Bundesliga: Ried - Sturm ab 17 Uhr LIVE

Im letzten Spiel vor der dreiwöchigen Liga-Pause überzeugte Sturm mit einem 4:0 gegen Altach. Daran soll im Innviertel angeknüpft werden. „Wir müssen wieder unsere Stärken auf den Platz bringen, um in der Erfolgsspur zu bleiben, und Lösungen suchen, damit wir möglichst schnell in die Zonen kommen, wo man Tore erzielen kann“, meinte Ilzer. Zudem müsse man in der Defensive vor allem bei ruhenden Bällen auf der Hut sein. „Standardsituationen sind definitiv eine Stärke der Rieder“, warnte der Sturm-Coach.