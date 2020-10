LIVE: LASK nach Tottenham-Pleite gegen St. Pölten

Nach dem Europa-League-Auftritt in London gibt es für den LASK am Sonntag (14.30 Uhr) gegen St. Pölten wieder Bundesliga-Alltag. Auf der Gugl gastiert ein ausgeruhtes und punktegleiches Team, das der Konkurrenz in dieser Saison schon öfters Probleme bereitete. „Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns, um vorne dranzubleiben“, betonte LASK-Trainer Dominik Thalhammer noch am Abend des 0:3 gegen Tottenham. Zusätzlich hatten die Linzer noch einen Corona-Alarm am Samstag, ein Spieler infizierte sich mit dem Virus. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER (siehe unten) verpassen Sie nichts.