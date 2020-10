LIVE: Gibt Hartberg in Tirol die rote Laterne ab?

Die noch sieglosen Hartberger kassierten beim letzten Spiel vor der dreiwöchigen Liga-Pause eine herbe Schlappe in Salzburg (1:7), gewannen aber alle drei Duelle in Tirol (2x in 2. Liga 2017/18). Trainer Markus Schopp will „aus wenig endlich wieder mehr machen“. „Ich hoffe, dass wir uns endlich für den Aufwand, den wir betreiben, auch belohnen und wir es dem Gegner nicht so leicht machen, uns zu bestrafen.“