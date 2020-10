Historisch: Sudan und Israel kündigen Frieden an

Palästinenserführung verurteilt Einigung scharf

Die Palästinenserführung hingegen verurteilte die angekündigte Normalisierung der Beziehungen scharf. Sie verstoße gegen die saudische Friedensinitiative und die Erklärungen der Arabischen Liga, hieß es am Freitagabend in einer Stellungnahme des Büros von Präsident Mahmud Abbas in Ramallah. Auch die im Gazastreifen herrschende Hamas nannte die Einigung mit dem Sudan eine „politische Sünde“. Sie füge den Palästinensern und ihrem gerechten Anliegen Schaden zu, sagte Sprecher Hasem Kassem.