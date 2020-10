Kein Rezept gegen den steirischen Ärztemangel

Am Weg zur Zwei-Klassen-Medizin

Ein Grund, weshalb es immer schwieriger wird, Kassenstellen nachzubesetzen, ist auch die teils überbordende Bürokratie. Wahlärzte könnten sich viel besser auf ihre medizinische Kernaufgabe konzentrieren. „Kassenmedizin ist nur als Massenmedizin wirtschaftlich rentabel“, meint Schweighofer. „Viele Ärzte flüchten deshalb sozusagen in die Privatwirtschaft, und auch immer mehr Patienten geben lieber Geld für ihre medizinische Betreuung aus. Übrig bleiben dann jene, die sich das nicht leisten können“, sieht er die Steiermark längst auf dem Weg in Richtung Zwei-Klassen-Medizin. Es scheint jedenfalls so, als ob der klassische Landarzt als medizinischer Nahversorger in unserem Bundesland seinem Ablaufdatum entgegensteuert.