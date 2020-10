Basketball-Chaos: „Sport ist Herrschaften egal“

In der Liga schäumt man. „Den Vereinen so etwas ohne eine Sekunde Vorlaufzeit vor die Füße zu knallen, zeigt, wie egal manchen Herrschaften der Sport ist“, macht Johannes Wiesmann, Geschäftsführer der Basketball-Liga, seinem Ärger nach dem missverständlich formulierten burgenländischen Landes-Papier Luft. Die Show muss aber weitergehen. Aufgrund des Terminstresses sogar in zwei Bewerben zeitgleich: Während die Bulls aus Kapfenberg im Cup antreten, ist der UBSC Graz Samstag in der Liga in Klosterneuburg dran. Das war bis vor Kurzem aber noch sehr ungewiss: Denn nach einem positiven Covid-Fall im Verein führte der Klub eine „Eil-Testung“ der gesamten Mannschaft durch - alle Mann negativ!