Geldübergabe von Ehefrau vereitelt

„Wir haben Einbrecher festgenommen, und auf einer Liste mit potenziellen Zielen stand auch Ihr Name.“ – Mit hochdeutschem Dialekt und sehr freundlich forderte ein vermeintlicher Polizist am Telefon einen Pensionisten auf, mögliche Wertsachen einem Kollegen zur Verwahrung zu übergeben. Der St. Pöltner war offensichtlich so perplex, dass er einfach drauflosredete und alles aufzählte, was er an Wertvollem daheim hatte. Mit dem Auftrag, die Sachen zusammenzupacken, bis er sich wieder meldete, beendete der Betrüger das Gespräch.