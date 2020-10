2435 Corona-Fälle: Höchstwert an Neuinfektionen

In der Bundeshauptstadt wurden seit dem Vortag 7187 Tests vorgenommen - davon fielen 659 positiv aus. Zudem mussten alleine in Wien fünf weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verzeichnet werden. So starben fünf Frauen im Alter von 45 bis 91. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt damit in Wien auf 300.