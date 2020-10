Aktuelle Stimmung ist schlechter als im Lockdown

Zwei Dinge kommen zusammen, so Scharitzer. Einerseits hat etwa ein Drittel der Bevölkerung jetzt wirklich weniger Geld zur Verfügung als vor der Krise. Dazu kommt, dass viele die Lust verloren haben, ihr Geld auszugeben. „Es hat sich halt der Konsum sehr stark in die eigenen vier Wände verlegt“, resümiert Scharitzer aus der Umfrage, bei der in den ersten beiden Oktobertagen 1000 Erwachsene in Österreich befragt wurden.