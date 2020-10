Wer besuchte am Wochenende das Tauern Spa?

Ein Corona-Infizierter besuchte am vergangenen Samstag (17. Oktober) zunächst zwischen 8.20 und 9 Uhr die Bäckerei-Konditorei Unterkofler in Taxenbach. Ab 10 Uhr war die Person bis knapp 16 Uhr im Panorama Hotel Tauern Spa in Kaprun zugegen. Alle Personen, die sich zeitgleich ebenfalls an diesen Örtlichkeiten aufgehalten haben, sollen ihren Gesundheitszustand sehr genau beobachten - und im Fall der Fälle umgehend bei der Covid-Gesundheitshotline 1450 anrufen.