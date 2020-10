24 Kinder in Quarantäne - ihre Eltern aber nicht

Seit Freitag sitzen 24 Kleinkinder in Quarantäne. Der Grund: Eine Pädagogin des Kindergarten Aigen in der Schwanthalerstraße wurde positiv auf Corona getestet, ihre ganze Gruppe wurde daraufhin behördlich abgesondert. Während die Kleinen die Wohnung nicht einmal zum Spazieren verlassen dürfen, gelten für Eltern und Geschwister keinerlei Einschränkungen, wundert sich Jennifer Mader: „Meine symptomfreie Tochter sitzt in Quarantäne, der Bruder geht weiter in den Kindergarten. Das ist irrsinnig.“ Einen für ihr Kind unangenehmen Corona-Test hat sie abgelehnt, da auch ein negatives Ergebnis nichts an der sechstägigen Isolation geändert hätte.