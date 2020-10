Kadavar: „Wir wollen immer die Grenzen ausloten“

Songtitel wie „The World Is Standing Still“ oder „Everything Is Changing“ deuten ja darauf hin, dass die „Isolation Tapes“ ein Corona-Album sind. Ist es wirklich ein Album, das nur in dieser Zeit und unter diesen besonderen Umständen so entstehen konnte?

Mit Sicherheit. Songs wie die beiden wird es deutlich, dass es um Corona geht, aber in Songs wie „Eternal Light (We Will Be Ok)“ konnten nur durch diese Betrachtungen entstehen. Man steckt in einer ungewollten Freizeit und kann nicht das machen, was man sonst macht. Wir hatten viel Zeit, um zu reflektieren und das verbindet die Texte miteinander.