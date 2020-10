U-Bahn-Ausbau: Vor Wahl verkündet, jetzt vom Tisch

Ausbau in Broschüre und auf Homepage reingerutscht

In der SPÖ ist noch eine andere Geschichte zu hören. Die Broschüre sei vor dem Erscheinen nicht aufmerksam genug gelesen worden und der „Öffi-Ausbau“ reingerutscht. Offenbar nicht nur dort: Auch auf der SPÖ-Wien-Homepage fand sich am Dienstag noch der U-Bahn-Ausbau in der Langfassung des Wahlprogramms.