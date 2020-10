Steirische Baumeister der Republik

Neue TV-Dokus

„Waltraud Klasnic - Die Frau Landeshauptmann“ heftet sich aus Anlass ihres bevorstehenden 75. Geburtstages auf die Spuren der ersten österreichischen Landeshauptfrau, die in ihrem Polit-Leben viele Höhen, aber auch Tiefen erlebte. So geht ihr das Grubenunglück von Lassing im Jahr 1998 noch heute nahe: Bei der gestrigen Präsentation des sehenswerten Films von Roland Adrowitzer in der Grazer Burg hatte die engagierte Opferschutzanwältin und Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich Tränen in den Augen.