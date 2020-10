14.036 Menschen sind jetzt isoliert

Von Pflegezentren zu Schulen sowie Hotels

Kleine Cluster bilden, wie berichtet, das größte Problem. So etwa in einem Hotel in Ybbs im Bezirk Melk. Elf Personen sind hier infiziert. Neu ist auch der Stand im Pflegezentrum in Wolkersdorf, Bezirk Mistelbach, mit vier Fällen. In den heimischen Schulen sind übrigens 68 Schüler und 20 Lehrer positiv getestet worden – 35 Klassen sind im „Distance-Learning“.