Herzogin Kate macht Lady Di mit Outfit alle Ehre

Inmitten der Corona-Pandemie hatte Herzogin Kate den Foto-Wettbewerb „Hold Still“ ins Leben gerufen. Tausende in ganz Großbritannien hielten ihren neuen Alltag auf beeindruckenden Fotos fest. Zum Startschuss kamen die 38-Jährige und ihr Ehemann nun nach London, wo ein Teil der 100 handverlesenen Aufnahmen in einer Corona-gerechten Ausstellung gezeigt wird. In ganz Großbritannien werden die Fotos an Plakatwänden und Außenplakatflächen angebracht - oft in den Heimatstädten der Teilnehmer.