Courteney Cox: Verlobten seit März nicht gesehen

Courteney Cox ist seit sieben Jahren mit dem Iren Johnny McDaid zusammen. Im März flog der 44-jährige Sänger der Band Snow Patrol dann zurück nach Großbritannien, die „Friends“-Beauty blieb in Kalifornien. Einen Tag später verhängte der US-Staat ein Einreiseverbot. Seitdem sitzt er in London fest, Cox in Los Angeles - 200 Tage ist dies nun schon her, seitdem die beiden getrennt voneinander sind.