Einige unter uns haben es versemmelt. Das mit der viel strapazierten Eigenverantwortung klappt ganz gut, aber nicht überall und nicht bei allen. Wären bessere Zeiten, ließe sich sagen, dass ein paar Sturschädel kein Problem sind. In einer Virus-Krise kommt es allerdings auf jeden Einzelnen an. Dazu bedarf es keiner Kenntnisse in Virologie oder höherer Mathematik.