Sturm-Spione flogen aus dem Stadion

Wenn Sturm einen Gegner weitab vom Schuss beobachten will, dann beauftragt der Klub eine Firma. So auch diesmal. Am Dienstag saßen zwei Mitarbeiter von „Ligen.entertainment“, ein Videoproduzent der Fußballindustrie, bei Cup-Gegner Hohenems auf der Tribüne, um dessen Ligaspiel gegen Rotenberg zu filmen.