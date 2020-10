Ausbildung von Fachkräften voll im Fokus

Erneut an die Spitze ihrer Sparten in der Tiroler Wirtschaftskammer gewählt wurden nun Franz Jirka (Gewerbe und Handwerk) sowie Dietmar Hernegger (Information und Consulting). Beide sehen die Corona-Krise als die größte Herausforderung. Ein Dauerthema bleibt in beiden Sparten auch der Fachkräftemangel