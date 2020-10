Doppelmayr baut wegen Corona-Krise 190 Stellen ab

Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr baut im Zuge der Corona-Krise weltweit 190 Stellen ab. Am Standort in Wolfurt sind 95 Mitarbeiter betroffen. „Nach mehreren Monaten Kurzarbeit müssen wir jetzt unseren Personalstand an die veränderte Auftragslage anpassen“, sagte Thomas Pichler, geschäftsführender Direktor der Doppelmayr Holding, am Mittwoch.