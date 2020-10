Große Etappenziele für die Radsportler

So gibt es auch bereits für 2021 große Ziele. „Für 2. Mai ist die Mountainbike-Eliminator-WM in Graz angesagt. Nach den Weltcups zuletzt ist diese WM ein weiterer Höhepunkt“, weiß Pototschnig. „Am 3. und 4. Juni werden wir dann die Sport Austria Finals als Plattform nützen. Erst werden die Cross-Country-Staatsmeisterschaften in Stattegg steigen. Hier haben wir extra mit Schottland um eine Terminverschiebung angesucht, damit wir nicht mit dem Weltcup in Leogang kollidieren. Am Tag darauf erleben wir das Altstadtkriterium in Graz. Erstmals auch mit einer Damenwertung.“