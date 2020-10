Paar am helllichten Tag im eigenen Haus bestohlen

Verkehrskontrolle im Vorfeld

Kurz darauf wurde durch die Eigentümer das Fehlen des Bargeldes in der Höhe von mehreren Hundert Euro bemerkt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst negativ. Erhebungen ergaben, dass dieselben Verdächtigen am Vormittag des 12. Oktober einer Verkehrskontrolle unterzogen worden waren. Die Polizisten hatten dabei die Ausweise der Männer fotografiert. Die Geschädigten gaben an, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um dieselben Männer handeln dürfte, die zuvor in dem Wohnhaus den Diebstahl begangen hätten. Weitere Erhebungen sind im Gange.