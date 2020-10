Bayern: Zwei Schüler von Zug erfasst und getötet

Ein 13 und ein 17 Jahre alter Schüler sind am Dienstagvormittag in Niederbayern von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Burschen waren über die Gleise gelaufen, um einen Zug von Bruckberg nach Landshut zu erwischen. Ein durchfahrender Regionalzug, der in Richtung München unterwegs war, erfasste die Schüler. Der Lokführer konnte keine Notbremsung mehr einleiten.