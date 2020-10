ÖSV-Ass Schwarz: „Sonst wird man völlig narrisch!“

Siege im Slalom. Top-5-Ergebnisse im Riesentorlauf. Ein paar Punkte im Super-G. Und eine WM-Medaille in Cortina. Das sind die ehrgeizigen Saison-Ziele von Marco Schwarz (25). Nach einer starken Comeback-Saison (nach Kreuzbandriss) geht der Kärntner topfit („Ich muss nicht nachdenken, kann Gas geben“) in den Winter. Den Rucksack, den er seit dem Hirscher-Rücktritt als „logischer“ nächster rot-weiß-roter Gesamt-Weltcup-Sieger verpasst bekam, trägt er eher unbeeindruckt. „Aber da gibt es ein paar Kapazunder, die es zu knacken gilt.“ Und meint Titelverteidiger Kilde, Kristoffersen, Pinturault, Paris oder auch seine Teamkollegen Mayer und Kriechmayr. Trotz Corona: Die Vorbereitung war so gut wie fast noch nie. Im Mai gab’s drei perfekte Schneewochen in Sölden. „Da haben wir uns die Zeit genommen, ohne Blick auf die Zeiten an der Grundtechnik zu arbeiten.“