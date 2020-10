Schwarz zu Kugel-Konkurrenz: „Richtige Kapazunder“

Schwarz hatte im 2019 nach seiner mit drei Medaillen so erfolgreich verlaufenen WM in Aare einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. In der vergangenen Saison gab er sein Comeback, und das klappte in seinem angestammten Metier auch recht ansehnlich. In Kitzbühel holte er den zweiten Slalom-Platz, in Adelboden war er Dritter. Auch im Riesentorlauf sowie in der Hinterstoder-Kombi erntete er jeweils eine Top-Ten-Platzierung, dazu zwei weitere im Slalom. Seine Ambitionen in den Speed-Disziplinen, allen voran dem Super-G, stellte Schwarz in Abstimmung mit seinen Trainern hinten an.