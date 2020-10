Von Virus ausgebremst: Pinturault jagt große Kugel

Dorthin kommt Pinturault mit etwas weniger Trainings-Kilometern in den Beinen als üblich. „Ich bin dieses Jahr bisher nicht so viel Ski gefahren. Deshalb kann es sein, dass ich in Sölden noch nicht zu hundert Prozent fit bin“, sagte der Vorjahressieger und erklärte das mit dem wegen Corona um eine Woche vorgezogenen Auftakt in Tirol. „Wir haben uns dafür entschieden, weil wir nach Sölden noch sehr viel Zeit haben.“