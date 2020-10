Harte Mathäus-Kritik: Jetzt kontert DFB-Coach Löw

Zuvor hatte Matthäus die deutsche Nationalmannschaft sowie den Trainer in der „Bild“ attackiert: „Deutschland hat jetzt zum fünften Mal eine Führung verspielt, gegen die Türkei dreimal in einem Spiel. Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg. Ich wundere mich, wenn ich sehe, dass da viele Spieler wie Nico Schulz für Deutschland auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen. Genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr den Fernseher ein!“