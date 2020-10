„Deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr ein“

„Wir müssen über die Themen reden“

„Wir müssen über die Themen reden“, ist auch der Ärger bei Löw groß: „Ich habe es schon oft angesprochen. Es ist ein Thema, das uns oft begleitet.“ Julian Draxler betont gegenüber RTL: „Du musst es einfach souveräner spielen. Es ist enttäuschend. Am Ende kommt es darauf an, Spiele, zu gewinnen - und das haben wir nicht geschafft!“ Am Samstag wartet in Kiew die Ukraine. Dann soll es endlich mit dem ersten Erfolg im siebenten Nations-League-Spiel klappen. Man darf gespannt, wie viele Fußballfans für Deutschland einschalten werden ...