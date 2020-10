Nepp: „Einziges Gegengewicht zu Rot-Schwarz-Grün“

Die Wiener FPÖ hat sich vom Coronavirus nicht davon abhalten lassen, ihren Wahlkampfabschluss für sie klassisch mit einer Massenveranstaltung am Viktor-Adler-Markt in Favoriten abzuschließen. Der Platz war Freitagnachmittag gut gefüllt, auf Abstand wurde nicht geachtet, auch Masken wurden nur spärlich getragen. Die Reden waren ebenfalls klassisch gegen ungezügelte Zuwanderung und die Corona-Maßnahmen gerichtet. „Die FPÖ ist das einzige starke Gegengewicht zur rot-schwarz-grünen Einheitspolitik. Wer einen Zuwanderungstopp will und einen zweiten Corona-Lockdown verhindern möchte, muss am Sonntag die FPÖ wählen", sagte Spitzenkandidat und Vizebürgermeister Dominik Nepp.