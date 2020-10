Torwart-Frage: ÖFB-Teamchef Foda legt sich fest!

Im Windsor Park wird auf Pervan wohl mehr Arbeit warten, etwa bei Standards und hohen Bällen in den Sechzehner. „Da wird einiges auf uns zukommen“, vermutete der Keeper und sprach vor seinem dritten Länderspiel von seiner „bisher größten Bewährungsprobe“ in der Nationalmannschaft. Sein ÖFB-Debüt hatte Pervan im vergangenen November beim bedeutungslosen 0:1 in der EM-Qualifikation in Lettland gegeben.