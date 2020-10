Neuer Weg mit Hilfe

Als David Egger als neuer Landesparteichef der Salzburger Sozialdemokraten vorgestellt wurde war klar, dass der künftige Weg ein anderer wird. Dabei soll es eine Verschlankung und Vereinfachung der Strukturen geben, Entscheidung schneller getroffen und rascher auf aktuelle Themen reagiert werden. Natürlich wird auch beim Personal kein Stein auf dem anderen bleiben, denn Egger wird um sich ein Team bilden, dem er vertrauen kann. Als Ratgeber setzt der Landesparteichef jetzt auch auf geballte sozialdemokratische Erfahrung. Denn am Mittwoch gab es einen ersten Austausch mit Altkanzler Franz Vranitzky – standesgemäß im Kreisky-Forum in Wien. Dieser dürfte Egger auf seinem eingeschlagenen Weg unterstützen. Es soll auch regelmäßig zu weiteren Treffen kommen. Für den Neumarkter Polit-Quereinsteiger ist dies eine Option den politischen Horizont zu erweitern. Dazu nützt er auch die Kontakte zu den roten Landeshauptleuten. Gerade der Weg zu einem familienfreundlichen Bundesland in Kärnten unter Peter Kaiser hat es Egger angetan. Auch zu Burgenlands Hans Peter Doskozil besteht Kontakt.