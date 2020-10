Wiener Sport-Club und Leobendorf siegen weiter

Was war das für eine verrückte 7. Runde in der 3. Liga! Der Wiener Sport-Club und auch Leobendorf konnten die Spitzenspiele jeweils für sich entscheiden. Tabellenschlusslicht Wiener Viktoria lieferte eine Sensation und ist die Rote Laterne los und Traiskirchen zeigte sich im Derby gegen den 1. Wiener Neustädter SC entfesselt. Die erste Trainerentlassung gab es auch an diesem Spieltag. Die Sendung zur 7. Runde gibt es hier im Video.