Sängerin Joss Stone plaudert süße Baby-News aus

„Rate mal: Ich werde auch ein kleines Baby bekommen“, ließ Joss Stone im Talk mit der kanadischen Food-Bloggerin Ella Mills, die ebenfalls gerade schwanger ist, in deren Podcast die Babybombe platzen. „Ich bin so aufgeregt, dass ich mit dir darüber reden kann, weil ich nicht allzuviele schwangere Frauen kenne“, fuhr die Sängerin fort und verriet sogleich: „Ich bin in der 17 Woche und endlich ist mir nicht mehr ständig übel.“