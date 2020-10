Tim Mälzer: Neues Projekt mit Fynn Kliemann

Für „Kitchen Impossible“-Star Tim Mälzer waren die letzten Monate nicht immer leicht: Die Corona-Pandemie traf seine Restaurants so stark, dass ihm in der Talkshow von Markus Lanz im Frühjahr sogar aufgrund vieler Zukunftsängste die Tränen kamen. Mittlerweile hat sein Lokal „Bullerei“ in Hamburg wieder geöffnet, aber „dennoch hat auch mich die derzeitige Situation sehr mitgenommen und mir viele Kopfzerbrechen gebracht“, gestand der TV-Koch im Interview mit der „Bunte“. Aufgeben sei für ihn aber nie eine Option gewesen, so Mälzer.