Sturm: Traurige „Zwillinge“, Team-Ehren für Goalie

Den Humor hat der Sturm-Trainer trotz Verletzungsmisere und fehlenden Ergebnissen in der Liga nicht verloren. „Man könnte in Zeiten wie diesen schon hadern. Die Leistungen der letzten zwei Spiele hätten uns sechs Punkte bringen müssen - und jetzt fallen auch noch zwei Junge so lange aus. Aber das müssen wir aushalten. Es gibt kein Hadern, wir müssen immer weitermarschieren.“