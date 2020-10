Vom DJ-Pult im Eiltempo an Braukessel gewechselt

Powidl-Bock

Bis heute hält seine Liebe zu Hopfen und Malz an und er hat sich besonders den kreativen Bieren verschrieben: „Aktuell gibt es ein helles Zwickel, ein schottisches Red Ale, ein Oatmeal Doubt und ein Weißbier - alles in Bio-Austria zertifizierter Qualität: “Weil ich wissen will, was drin ist„. Gehobene Lokale, wie etwa das “Lukas„, beliefert er mit einer exklusiv gebrauten Biersorte - je nach Wunsch und Auftrag. “Und wer es gern kreativ mag, der sollte unbedingt meinen Powidl-Bock probieren," sagt der Meister, der Tradition und Kunst weiterhin verbinden will.