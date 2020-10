„Wenn sie lacht, sind das die schönsten Momente!“

Mit Anfang Oktober startete in Salzburg die neue „Angehörigenentlastung“. Auch die Caritas will damit den Alltag Betroffener ganz wesentlich erleichtern. Eine jener aufopfernden Familienmitglieder, die jetzt aufatmen ist Andrea Göldner aus Salzburg. Sie pflegt ihre Mutter – sie leidet an Demenz – schon seit 17 Jahren.