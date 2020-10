„Neue Steuern für Steirer wird es nicht geben“

Themenwechsel: Wie sehr schmerzen Sie die 88 Prozent bei Ihrer Wahl zum neuen SPÖ-Chef?

Dass es zu Streichungen kommen wird, damit habe ich gerechnet - das ist aber meiner klaren Positionierung in der Flüchtlingsfrage geschuldet. Wir können leider nicht jeden aufnehmen, das habe ich am Parteitag deutlich gemacht. Das hat vor allem den Jungen nicht gepasst, aber ich sage meine Meinung, wohlwissend, dass mich das einige Delegiertenstimmen kostet. Aber zur Verdeutlichung: Immerhin 88 Prozent akzeptieren mich, so wie ich bin!