Tennengau wird als erster Bezirk Salzburgs orange

Einerseits hat der Tennengau laut Landes-Statistik mit insgesamt 210 Coronavirus-Fällen zu kämpfen gehabt, und damit weniger als vier andere Bezirke - 578 entfielen auf den Pongau, 522 auf die Stadt Salzburg, 457 auf den Pinzgau. Andererseits stieg in den vergangenen Tagen die Zahl der Neuinfizierten stärker als in anderen Landesteilen an. Dies veranschaulicht die Zahl der aktiv Infizierten pro 100.000 Einwohner: Der Tennengau liegt mit einem Wert von 116,7 über dem Bundes-Durchschnitt von 94,5. Der Pongau weist einen Wert von 62,8 auf, die Stadt liegt bei 60,6. Die restlichen Bezirke liegen bei einem Wert unter 30.