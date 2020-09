Das Salzburger Stadion als Hochsicherheitstrakt

Triste Zeiten für Fußballbegeisterte - auch für jene in Salzburg. In normalen Zeiten hätten gegen Maccabi Tel Aviv 30.000 Fans in der Arena mit ihren Helden um den erstmaligen Champions League-Einzug mitfiebern. Der Europäische Fußballverband hat sich aber früh positioniert: Coronabedingt sind bis auf weiteres keine Stadion-Zuseher erlaubt. Wenn Geschichte geschrieben werden sollte, wird zu Hause vor den TV-Bildschirmen gejubelt.