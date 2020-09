Hamilton nach Kritik: „Bin auch nur ein Mensch“

„Vermutlich bin auch ich angesichts von Problemen nicht fehlerlos“, schrieb Hamilton in seiner etwas verschleierten Entschuldigung. Der Brite hatte am Sonntag wegen Probestarts vor dem Rennen an falscher Stelle zwei Zeitstrafen aufgebrummt bekommen und deshalb trotz Pole als Dritter den 91. GP-Sieg verpasst, der ihn auf eine Stufe mit Michael Schumacher gebracht hätte. Danach war der sechsfache Champion mit den Entscheidern hart ins Gericht gegangen, hatte sich umgekehrt aber ebenfalls viel Kritik anhören müssen.