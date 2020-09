Hoffer-Jubel: „Irgendwann hört sich der Spaß auf“

Stunden davor in der Generali-Arena war Hoffer anders im Blickpunkt gestanden. Weil der an sich besonnene Sympathieträger seinen Treffer zum 1:1 ziemlich emotional feierte. Brust raus, beide Hände hinter den Ohren, scharfer Blick Richtung Austrias Ost-Tribüne. „Ich bin von Kindheit an Rapidler, hatte aber nie etwas gegen die Austria-Fans - irgendwann hört sich der Spaß aber auf.“ Beschämend war’s, wie der violette Mob von Anfang an Hoffers Mutter beschimpft hatte. „Sie ist gesund, aber was ist, wenn es einmal gegen eine Mutter geht, die krank ist oder gar nicht mehr lebt …?“